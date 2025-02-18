Важливе попередження для власників доларів: що потрібно знати про старі банкноти

Оновлена дискусія щодо обміну старих доларових банкнот знову привернула увагу українців. Проблема загострилася ще у 2023 році, а тепер Національний банк озвучив нові важливі деталі.

Українцям нагадали, що рік випуску доларових купюр не має значення – всі банкноти залишаються дійсними та підлягають обміну. Після коригування нормативної бази фінансові установи більше не можуть встановлювати інший курс через незначне зношення купюр. А порушників цих вимог уже притягнуто до відповідальності, пише PMG.

Ті, хто зберігає вдома старі або злегка пошкоджені долари, можуть не хвилюватися про можливі фінансові втрати під час обміну. У Нацбанку зазначили, що втручання в ситуацію принесло позитивні результати, адже скарг на банки та обмінні пункти стало набагато менше.

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Проблема обміну старих доларів залишається актуальною, оскільки українці досі стикаються з відмовами через ранній рік випуску купюр. Аналізуючи численні повідомлення у ЗМІ, Нацбанк дійшов висновку, що першопричина таких випадків може критися у тіньовому секторі. Йдеться про обмінні пункти, які працюють без належної ліцензії. Єдиний ефективний спосіб боротьби з нелегальними обмінниками – звернення до правоохоронних органів. Українців закликають повідомляти про подібні порушення як у поліцію, так і в Національний банк.

Крім того, були озвучені основні правила, які стосуються кожного власника старих доларових банкнот:

Усі справжні банкноти доларів та євро підлягають обміну.

Фінансові установи не мають права відмовляти в обміні, якщо спеціальне обладнання підтвердило автентичність купюр.

Рік випуску банкнот не є підставою для відмови в обміні.

Якщо гроші серйозно пошкоджені, мають обгорілі або значно вицвілі ділянки, їх можна здати через процедуру інкасо.

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