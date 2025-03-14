Провідний український банк змінює тарифи: скільки тепер платитимуть власники карток

Державний "Ощадбанк" оголосив про оновлення низки тарифів, яке набуде чинності з 1 квітня. Зміни торкнуться як корпоративних, так і особистих банківських карт.

Зокрема, перевірка залишку коштів через банкомат "Ощадбанку" за допомогою NFC-модуля для власників звичайних карт обійдеться у 5 грн. Тим часом клієнти з корпоративними картками сплачуватимуть 15 грн за зміну ПІН-коду, незалежно від того, чи це буде здійснено через банкомати, POS-термінали або контакт-центр банку. Про це повідомили у самому "Ощадбанку".

Там зазначили, що тарифи на обслуговування поточних рахунків із платіжними картками були переглянуті відповідно до рішення продуктового комітету фінансової установи.

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Які тарифи змінять для корпоративних карток

Перевірка залишку коштів на рахунку через банкомат "Ощадбанку" за допомогою NFC-модуля або звернення до контакт-центру (IVR, оператор, чат) обійдеться у 5 грн.

Вартість отримання довідки про оборот коштів на рахунку коштуватиме 150 грн.

Оновлення ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або звернення до контакт-центру складе 15 грн.

Запит на розшук та підтвердження переказу за кожною операцією з карткою Mastercard/Visa, яку клієнт оскаржує і яка потребує звернення банку до платіжної системи, становитиме 900 грн.

Переказ коштів безготівковим способом на інші картки "Ощадбанку" за їх реквізитами через банкомати та термінали обійдеться у 0,5% від суми переказу плюс додаткові 3 грн.

Якщо ж переказ здійснюється через термінал за довільними реквізитами, комісія складе 1% від суми транзакції.

Водночас розмір комісії становитиме щонайменше 10 грн, а її верхня межа не перевищуватиме 1000 грн.

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Які зміни чекають власників інших карток

Перевірка залишку коштів на рахунку через банкомат "Ощадбанку" за допомогою NFC-модуля коштуватиме 5 грн.

Інформація про вартість випуску та перевипуску карток буде подана більш зручним способом у всіх тарифних планах.

У рамках пакету "Мій рахунок" банк розпочне випуск нового виду карток MC Debit World – кольору тіффані.

"Видача готівки через POS-термінал без використання картки, якщо картку випущено/перевипущено з будь-якої причини та ще не доставлено до установи Ощадбанку не тарифікується", – зазначили в банку.

Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" змінив термін дії своїх карток.

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