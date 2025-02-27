Провідний український банк оголосив про підвищення відразу низки тарифів: за що доведеться платити більше

Український державний банк "Ощадбанк" повідомив своїх клієнтів про суттєві коригування у тарифах. Зміни стосуються вартості одразу кількох послуг.

Фінансова установа повідомила про перегляд тарифів на обслуговування карткових рахунків. Як інформує "24 Канал" із посиланням на офіційний сайт "Ощадбанку", зміни набудуть чинності з 1 квітня 2025 року.

Банк встановив оновлені тарифи на послуги як для користувачів корпоративних карток, так і для інших клієнтів. Власникам корпоративних карток варто ознайомитися з такими умовами:

інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі "Ощадбанку" з використанням NFC-модуля, через контакт-центр Ощадбанку (IVR, оператора, чат з оператором) становитиме 5 грн ;

; надання довідки про обороти по рахунку в Ощадбанку становитиме 150 грн ;

; зміна ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або в контакт-центрі "Ощадбанку" становитиме 15 грн;

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розшук (запит), підтвердження переказу за кожною операцією з використанням платіжної картки МПС Masterсard/Visa, яка оскаржується клієнтом та потребує звернення "Ощадбанку" до МПС, становитиме 900 грн ;

; безготівкові перекази коштів на інші картки "Ощадбанку" за реквізитами картки в банкоматах та терміналах – 0,5% від суми +3 грн ;

; безготівкові перекази коштів у терміналах з карткою за довільними реквізитами – 1,0% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн).

Водночас користувачі інших типів карток в "Ощадбанку" з квітня сплачуватимуть 5 гривень за отримання інформації про залишок на рахунку через банкомат із використанням NFC-модуля. При цьому банк не братиме плату за зняття готівки через POS-термінал без картки, якщо картка була випущена або перевипущена з певної причини й ще не доставлена до клієнта.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" оголосив про введення фіксованої комісії у розмірі 80 грн за одну з раніше безкоштовних послуг.

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