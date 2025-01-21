Відмова та 30% комісії: які долари банки та обмінники в Україні можуть не прийняти та чому

Американський долар вже давно є однією з найпопулярніших іноземних валют, якою активно користуються українці. Однак не всі власники валюти знають, що деякі банкноти можуть викликати труднощі під час обміну в банках або валютних обмінниках.

Зокрема, існують долари, які складно обміняти через певні нюанси. Варто зауважити, що операції з обміну валюти в Україні суворо контролюються Національним банком України (НБУ). Це означає, що жодна фінансова установа, зокрема комерційні банки чи пункти обміну, не мають права самовільно змінювати затверджені правила обміну валюти або вводити власні обмеження.

Обмін іноземної валюти може бути відхилено лише за двох причин:

Банкнота виявлена фальшивою. Банкнота має значні пошкодження або перебуває у вкрай зношеному стані.

У разі, якщо купюра визнається підробленою, її вилучають у клієнта та направляють до Національного банку для проведення експертизи.

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Якщо факт підробки підтверджується, банкнота передається правоохоронним органам для подальшого розслідування.

Зазначимо, що доларові банкноти, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом в Україні, і відмови через рік випуску є неправомірними.

Національний банк не ухвалював жодних нормативно-правових актів, які б забороняли валютно-обмінні операції з доларами США серії 1996 року або старішими, - підкреслили в НБУ.

Хоча долар є законним платіжним засобом, деякі банкноти можуть бути відхилені через їхній стан. Деякі недобросовісні обмінники навіть стягують до 30% комісії за обмін таких купюр.

Відмовити в обміні можуть з таких причин:

Розриви, порізи або серйозні пошкодження паперового матеріалу.

Обвуглені, гнилі чи занадто старі банкноти, які постраждали через воду, високу вологість, хімічні речовини або інші негативні фактори.

Купюри з пошкодженим дизайном, наприклад, втрата портрета, захисної стрічки, номіналу або інших елементів захисту.

Помітні зміни в кольорі паперу чи зображень.

Значне забруднення, якщо воно займає більше половини банкноти, в тому числі сліди, які видно під ультрафіолетовим світлом.

Що робити з пошкодженою купюрою

Якщо банкнота не відповідає стандартам для обміну, це не означає, що вона втратила свою цінність. В Україні існує спеціальна процедура для обміну таких купюр – послуга інкасо.

Процес обміну виглядає так: Незалежно від пошкоджень або року випуску, банк направляє купюру до іноземного банку-партнера для її обміну. Послуга надається на платній основі, і її вартість визначається конкретним банком. Перед тим як скористатися цією послугою, рекомендується уточнити вартість та терміни обробки операції у вибраному банку.

Українці мають право обміняти будь-які доларові купюри, випущені з 1914 року, за винятком випадків підробки або значних пошкоджень.Якщо вам відмовили в обміні без належного обґрунтування, зверніться за роз'ясненнями до співробітників банку чи НБУ.

Банки та обмінники не мають права вимагати комісію за обмін банкнот з незначними пошкодженнями.

При обміні валюти в банках або обмінниках наявність незначних пошкоджень на банкнотах не може бути підставою для стягнення комісії, зазначають у НБУ.

"Уповноважені установи зобов'язані приймати іноземні валютні банкноти, які за дизайном і захисними елементами повністю відповідають зразкам, описаним на офіційних сайтах центральних або національних банків іноземних країн, та не мають ознак значного зношення, а також можуть мати незначні сліди зносу, що виникли під час обігу", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, які банкноти не вдасться здати в банки та обмінники.

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