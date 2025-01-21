Отказ и 30% комиссии: какие доллары банки и обменники в Украине могут не принять и почему

Американский доллар уже давно является одной из популярнейших иностранных валют, которой активно пользуются украинцы. Однако не все держатели валюты знают, что некоторые банкноты могут вызвать трудности при обмене в банках или валютных обменниках.

В частности, существуют доллары, которые сложно обменять из-за определенных нюансов. Следует отметить, что операции по обмену валюты в Украине строго контролируются Национальным банком Украины (НБУ). Это означает, что ни одно финансовое учреждение, в том числе коммерческие банки или пункты обмена, не имеют права самовольно изменять утвержденные правила обмена валюты или вводить собственные ограничения.

Обмен иностранной валюты может быть отклонен только по двум причинам:

Банкнота обнаружена фальшивой. Банкнота имеет значительные повреждения или находится в крайне изношенном состоянии.

Если купюра признается поддельной, ее изымают у клиента и направляют в Национальный банк для проведения экспертизы.

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Если подделка подтверждается, банкнота передается правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Отметим, что долларовые банкноты, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством в Украине, и отказы через год выпуска неправомерны.

Национальный банк не принимал никаких нормативно-правовых актов, запрещающих валютно-обменные операции с долларами США серии 1996 года или старше, – подчеркнули в НБУ.

Хотя доллар является законным платежным средством, некоторые банкноты могут быть отклонены из-за их состояния. Некоторые недобросовестные обменники даже взимают до 30% комиссии за обмен таких купюр.

Отказать в обмене могут по следующим причинам:

Разрывы, порезы или серьезные повреждения бумажного материала.

Обугленные, гнилые или слишком старые банкноты, пострадавшие из-за воды, высокой влажности, химических веществ или других негативных факторов.

Купюры с поврежденным дизайном, например потеря портрета, защитной ленты, номинала или других элементов защиты.

Заметны изменения в цвете бумаги или изображений.

Значительное загрязнение, если оно занимает более половины банкноты, включая следы, которые видны под ультрафиолетовым светом.

Что делать с поврежденной купюрой

Если банкнота не соответствует стандартам обмена, это не означает, что она потеряла свою ценность. В Украине существует специальная процедура для обмена таких купюр – услуга инкассо.

Процесс обмена выглядит так: Независимо от повреждений или года выпуска банк направляет купюру в иностранный банк-партнер для ее обмена. Услуга предоставляется на платной основе и ее стоимость определяется конкретным банком. Перед использованием этой услуги рекомендуется уточнить стоимость и сроки обработки операции в выбранном банке.

Украинцы имеют право обменять любые долларовые купюры, выпущенные с 1914 года, за исключением случаев подделки или значительных повреждений. Если вам отказали в обмене без надлежащего обоснования, обратитесь за разъяснениями к сотрудникам банка или НБУ.

Банки и обменники не могут требовать комиссию за обмен банкнот с незначительными повреждениями.

При обмене валюты в банках или обменниках наличие незначительных повреждений на банкнотах не может являться основанием для взыскания комиссии, отмечают в НБУ.

"Уполномоченные учреждения обязаны принимать иностранные валютные банкноты, которые по дизайну и защитным элементам полностью соответствуют образцам, описанным на официальных сайтах центральных или национальных банков иностранных стран, и не имеют признаков значительного износа, а также могут иметь незначительные следы износа, возникшие под время обращения", – говорится в сообщении.

Раньше мы рассказывали, какие банкноты не сдадутся в банки и обменники.

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