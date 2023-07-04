Веганський десерт: рецепт безмолочного печива з чорницею
Це печиво дуже швидко готується, а також підійде веганам, адже не містить у своєму складі молоко. Воно має яскравий чорничний смак, доповнений шоколадом. Ідеальний варіант для літнього чаювання.
Інгредієнти:
– Чорниця – 100 г
– Веганське масло – 110 г
– Цукор тростинний коричневий – 1/2 г
– Розпушувач – 1 ч. л.
– Сіль – 1/4 ч. л.
– Веганський білий шоколад – 2/3 склянки
– Борошно пшеничне – 1 склянка
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Спосіб пригоутвання:
1. Духовку розігрійте до 180 градусів. Чорницю нагрійте в мікрохвильовій печі, на високій потужності протягом 2 хвилин, помішуючи та розминаючи ягоди виделкою кожні 30 секунд. Залиште охолоджуватись.
2. Масло і цукор збийте міксером до пишності.
3. Додайте чорницю, розпушувач і сіль, збивайте на високій швидкості 5 хвилин.
4. Додайте шматочки веганського білого шоколаду і борошно та збивайте на низькій швидкості до однорідності.
5. З тіста сформуйте кульки (розміром по 2 столові ложки) та викладіть їх на деко, застелене пергаментом, на відстані 2-3 см, трошки приплюснувши.
6. Випікайте 10 хвилин.
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