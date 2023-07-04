Веганський десерт: рецепт безмолочного печива з чорницею

Це печиво дуже швидко готується, а також підійде веганам, адже не містить у своєму складі молоко. Воно має яскравий чорничний смак, доповнений шоколадом. Ідеальний варіант для літнього чаювання.

Інгредієнти:

– Чорниця – 100 г

– Веганське масло – 110 г

– Цукор тростинний коричневий – 1/2 г

– Розпушувач – 1 ч. л.

– Сіль – 1/4 ч. л.

– Веганський білий шоколад – 2/3 склянки

– Борошно пшеничне – 1 склянка

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Спосіб пригоутвання:

1. Духовку розігрійте до 180 градусів. Чорницю нагрійте в мікрохвильовій печі, на високій потужності протягом 2 хвилин, помішуючи та розминаючи ягоди виделкою кожні 30 секунд. Залиште охолоджуватись.

2. Масло і цукор збийте міксером до пишності.

3. Додайте чорницю, розпушувач і сіль, збивайте на високій швидкості 5 хвилин.

4. Додайте шматочки веганського білого шоколаду і борошно та збивайте на низькій швидкості до однорідності.

5. З тіста сформуйте кульки (розміром по 2 столові ложки) та викладіть їх на деко, застелене пергаментом, на відстані 2-3 см, трошки приплюснувши.

6. Випікайте 10 хвилин.

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