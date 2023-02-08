Велика Британія готується до передачі винишувачів Україні: прем’єр дав доручення Уоллесу

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав доручення британському міністру оборони Бену Воллесу визначити, які саме військові літаки Лондон потенційно може надати Україні. В уряді країни активно вивчають це питання.

Йдеться про довгострокове рішення. Про це повідомив представник глави уряду Британії Макс Блейн, пише The Guardian.

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але щоб було ясно, це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна", – вказав він.

Водночас офіційний представник глави уряду наголосив, що рішення ще не ухвалили.

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"Ми поки що не визначилися, чи пошлемо ми британські винищувачі. Очевидно, серед інших країн триває дискусія про власні винищувачі, деякі з яких більше схожі на ті, до яких звикли українські льотчики", – додав Блейн.

Відомо, що Велика Британія має винищувачі F-35 і Typhoon. Втім, речник не вказав, що вони будуть передані Києву, анонсувавши лише, що на навчання британських пілотів керувати "складним" обладнанням потрібно п’ять років. Однак Блейн додав, що інструктори шукатимуть способи скоротити цей час для українських пілотів, наскільки це можливо.

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії. У Лондоні він провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Раніше стало відомо, що Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги.

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