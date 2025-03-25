Весняний стрибок цін на продукти: що подорожчає на 10-15% вже у квітні

В Україні з осені 2024 року спостерігається безперервне зростання цін на овочі. Головними причинами цього залишаються інфляційні процеси, сезонні коливання та нестача якісної продукції.

Про це в коментарі для "Главреду" розповів Денис Марчук, який обіймає посаду заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Як зазначив експерт, в Україні зберігається високий рівень інфляції, який уже перевищив 13,5%. Це значно впливає на витрати виробників, що, своєю чергою, спричиняє зростання цін на готову продукцію.

Марчук наголосив на впливі сезонних факторів та посухи, що минулого року завдала значної шкоди аграрному сектору. Через несприятливі погодні умови значна частина якісного врожаю овочів не потрапила на зберігання. У результаті вже в жовтні-листопаді 2024 року Україна почала активно імпортувати овочі, і цей процес досі триває.

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"На початку березня перехідні залишки якісних овочів обмежені, а попит залишається високим. Тому ціни на овочеву групу продовжать зростати до появи перших овочів відкритого ґрунту. Це стосується не лише борщового набору, а й огірків та томатів", – зазначив Марчук.

Він підкреслив, що вітчизняні тепличні господарства поки не здатні повністю покрити дефіцит овочів. Багато з них не є капітальними, тобто не оснащені необхідним професійним обладнанням та утепленням, яке дозволило б працювати незалежно від кліматичних умов. Внаслідок цього їхня діяльність здебільшого залежить від погодних факторів.

"До появи більшої кількості власної продукції ми спостерігатимемо зростання цін як на вітчизняні, так і імпортні тепличні овочі, зокрема огірки та помідори. Очікується, що їхня вартість може зрости ще на 10-15% у березні-квітні", – дав прогноз експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні підскочили ціни на два найпопулярніші продукти.

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