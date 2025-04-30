Вітряно та до 24 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 1 травня
На початку травня в Україні очікується помірно тепла погода, але з сильним і поривчастим вітром у більшості регіонів. У четвер температура повітря становитиме від +15 до +20 градусів, а в південних і східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +20…+24 градусів.
Унаслідок проходження атмосферного фронту на заході та півночі країни, а також у другій половині дня на Черкащині та Харківщині можливі дощі. В інших регіонах істотних опадів не передбачається. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Вітер матиме північно-західний напрямок і буде рвучким, подекуди — сильним.
Що ж до столиці, то у Києві 1 травня прогнозується +16…+18 градусів.
Як зазначила Діденко, існує ймовірність незначних опадів, хоча, цілком можливо, обійдеться лише щільною хмарністю. Також киянам варто підготуватися до поривчастого вітру, який може створювати відчуття прохолоди й знижувати комфортну температуру.
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