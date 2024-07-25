'Виски, скулы, веки, челюсть': Авраменко назвав правильний переклад

Слова "виски", "скулы", "веки" або "челюсть" часто запозичуються з російської мови, але в українській мають свої відповідники. Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, які саме.

Вчитель української мови у своєму відеоуроці звернув увагу на поширені помилки в українській мові, пов’язані з назвами частин тіла.

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Багато з нас несвідомо використовують російські кальки замість правильних українських слів. Наприклад, опуклі кістки обличчя, які ми звикли називати "скулами", українською правильно називати "вилицями".

А от "челюсть" у значенні частини тіла людини – це калька з російської. Правильний український варіант – "щелепа".

До речі, слово "челюсть" в українській мові має зовсім інше значення – це вихід кухонної печі.

Також, "виски" українською – це "скроні", а "веки" – "повіки".

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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