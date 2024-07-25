'Виски, скулы, веки, челюсть': Авраменко назвал правильный перевод

Слова "виски", "скулы", "веки" или "челюсть" часто заимствуются из русского языка, но на украинском имеют свои соответствия. Языковед Александр Авраменко объяснил, какие именно.

Учитель украинского языка в своем видеоуроке обратил внимание на распространенные ошибки в украинском языке, связанные с названиями частей тела.

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Многие нас бессознательно используют русские кальки вместо правильных украинских слов. Например, выпуклые кости лица, которые мы привыкли называть "скулами", на украинском правильно называть "вилицями".

А вот "челюсть" в значении части тела человека – это калька из русского. Правильный украинский вариант – "щелепа".

Кстати, слово "челюсть" в украинском языке имеет совсем другое значение – это выход кухонной печи.

Также, "виски" на украинском - это "скроні", а "веки" - "повіки".

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких - "квиток".

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