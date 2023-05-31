Смак літа: рецепт бананового пудингу з морозивом

Шматочки бананів і печива, заварний крем та морозиво — це знаменитий банановий пудинг.

Інгредієнти

– Банани – 2 шт.

– Молоко – 320 мл

– Борошно пшеничне – 3 ст. л.

– Яйця – 2 шт.

– Печиво пісочне – 70 г

– Вершкове масло – 1,5 ч. л.

– Цукор – 80 г

– Ванільний цукор – 2 г

– морозиво – 100 г

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Спосіб приготування:

1. У каструлю налийте молоко та додайте просіяне борошно.

2. Міксером збийте муку та молоко до однорідності.

3. Відділіть жовтки від білків. До жовтків додайте цукор та ванілін. Перемішайте.

4. Цукрово-яєчну масу влийте до борошна та молока. Збийте.

5. Каструлю поставте на маленький вогонь та прогрівайте суміш 2–3 хвилини при постійному помішуванні.

6. Після того, як маса загусне, зніміть каструлю з вогню. Додайте вершкове масло та перемішайте. Охолодіть.

7.Покладіть порізаний банан та частину крему в чашу блендера та збивайте кілька хвилин.

8. Інший банан наріжте кружальцями, печиво поламайте.

9. На дно креманок викладіть печиво та банан зверху покладіть шар пудингу та кульку морозива.

10. Повторюйте шари до наповнення креманок. Відправте в холодильник на кілька хвилин.

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