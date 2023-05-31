Вкус лета: рецепт бананового пудинга с мороженым
Кусочки бананов и печенья, заварной крем и мороженое – это знаменитый банановый пудинг.
Ингредиенты
– Бананы – 2 шт.
– молоко – 320 мл
– Мука пшеничная – 3 ст. л.
– яйца – 2 шт.
– Печенье песочное – 70 г
– сливочное масло – 1,5 ч. л.
– сахар – 80 г
– Ванильный сахар – 2 г
– мороженое – 100 г
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Способ приготовления:
1. В кастрюлю налейте молоко и добавьте просеянную муку.
2. Миксером взбейте муку и молоко до однородности.
3. Отделите желтки от белков. К желткам добавьте сахар и ванилин. Перемешайте.
4. Сахарно-яичную массу влейте в муку и молоко. Взбейте.
5. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и прогревайте смесь 2–3 минуты при постоянном помешивании.
6. После того, как масса загустеет, снимите кастрюлю с огня. Добавить сливочное масло и перемешать. Охладите.
7.Положите нарезанный банан и часть крема в чашу блендера и взбивайте несколько минут.
8. Другой банан нарежьте кружками, печенье поломайте.
9. На дно креманок выложите печенье и банан сверху уложите слой пудинга и шарик мороженого.
10. Повторяйте слои до наполнения креманок. Отправьте в холодильник на несколько минут.
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