Смак літа: рецепт вареників з полуницею

Враховуючи, що зараз сезон полуниці, пропонуємо приготувати літні та ароматні вареники з цією ягодою. Тісто на основі кефіру не розвалюється та добре тримає форму.

Інгредієнти:

– Борошно - 300-330 г

– Кефір - 240 мл

– Сода - 1/3 ч. л

– Цукор - 1 ст. л

– Сіль - за смаком

Для начинки:

– Полуниця - 250-300 г

– Цукор - 2 ст. л

– Крохмаль картопляний - 2 ст. л

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Спосіб приготування:

1. Підігрійте в каструлі кефір, налийте в миску та додайте соду і 1 ст.л цукру.

2. Перемішайте, залиште на 5 хвилин. До кефіру частинами просійте борошно та всипте сіль.

3. Замісити тісто та накривши рушником дайте відпочити півгодини.

4. Полуницю помийте та поріжте. Тісто розкачайте та зробіть кружечки чашкою чи стаканом.

5. В середину кожного кружечка покладіть полуницю, ложку крохмаль та посипте цукор. Зліпіть вареники.

6. Варіть у киплячій воді кілька хвилин, подавайте зі сметаною.

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