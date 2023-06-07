Вкус лета: рецепт вареников с клубникой

Учитывая, что сейчас сезон клубники, мы предлагаем приготовить летние и ароматные вареники с этой ягодой. Тесто на основе кефира не разваливается и хорошо держит форму.

Ингредиенты:

– Мука – 300-330 г

– Кефир – 240 мл

– Сода – 1/3 ч. л

– Сахар – 1 ст. л

– Соль – по вкусу

Для начинки:

- Клубника - 250-300 г

– Сахар – 2 ст. л

– крахмал картофельный – 2 ст. л

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Способ приготовления:

1. Подогрейте в кастрюле кефир, налейте в миску и добавьте соду и 1 ст.л сахара.

2. Перемешайте, оставьте на 5 минут. В кефир частями просейте муку и всыпьте соль.

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3. Замесить тесто и накрыв полотенцем, дайте отдохнуть полчаса.

4. Клубнику промойте и порежьте. Тесто раскатайте и сделайте кружочки чашкой или стаканом.

5. Внутрь каждого кружочка положите клубнику, ложку крахмала и посыпьте сахар. Слепите вареники.

6. Варите в кипящей воде несколько минут, подавайте со сметаной.

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