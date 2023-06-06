Хрустящее тесто и сочная начинка: рецепт коша лорен из брокколи
Хрустящее тесто и сочная начинка – это киш лорен из брокколи. Этот пирог очень вкусен и в холодном, и в горячем виде.
Ингредиенты:
– Слоено-дрожжевое тесто – 500 г
– Замороженная брокколи – 250 г
– сливки, 10% – 200 мл
– молоко – 100 мл
– яйца – 2 шт.
– Сыр твердый – 70 г
– Соль – по вкусу
– Перец – по вкусу
– Чеснок сушеный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте. Переведите его в форму для выпечки и различайте. Сделайте несколько проколов.
2. Лишнее тесто обрежьте.
3. Отварите брокколи 4 минуты. Извлеките и дайте воде стечь.
4. Заливка: взбейте сливки, молоко, яйца, соль и специи. Добавьте натертый творог и перемешайте.
5. В форму вылейте заливку, оставив до края бортов 1,5 см и выложите брокколи. По вкусу добавьте фету.
6. Выпекайте кош при 180 °C 40 минут.
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