Смакота всього з двох інгредієнтів : рецепт лаваша з сиром
Лаваш із сиром – це чудовий варіант сніданку, перекусу чи закуски на стіл. З начинками можна експериментувати: обмежитись лише сиром або додати зелень, болгарський перець чи м‘ясо.
Інгредієнти:
– 2 квадратні лаваші
– 250 г твердого сиру
– 1 червоний солодкий перець
– 1/3 перцю чилі
– кріп до смаку
– петрушка до смаку
– сіль та перець до смаку
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Спосіб приготування:
1. Натріть на тертці 250 г твердого сиру.
2. Подрібніть зелень.
3. Натріть на тертці очищений від шкіри болгарський перець.
4. Змішайте сир, зелень та болгарський перець, посоліть, поперчіть.
5 Наріжте лаваш смужками та викладіть начинку. Скрутіть лаваш.
6. Нагрійте сковорідку або гриль та викладіть лаваш з начинкою. Смажте по 2 хвилини з кожного боку. 7.Подавайте гарячим.
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