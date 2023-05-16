Смачний тарт зі спаржею та сиром: шеф-кухарка поділилась рецептом (відео)

Смачний тарт зі спаржею та сиром - випічка на листковому тісті

Українська шеф-кухарка Валя Саєнко поділилась корисним рецептом тарту зі смачною начинкою. Страва готується дуже швидко, якщо використати готове листкове тісто без дріжджів.

У своєму Instagram кулінарка зауважила, що всі інгредієнти можна заміняти, але не спаржу та тісто. Вона порадила брати будь-який крем-сир, а замість хамону – шинку чи бекон.

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Необхідні інгредієнти:

Тісто листкове без дріжджів – 0,5 кг.

Крем-сир (кулінарка брала рікотту) – 200 г.

Спаржа – 250 г.

Хамон – 50 г.

Сіль, спеції за смаком (зубчик часнику, орегано, чебрець, копчена паприка, зелень кропу чи петрушки).

Жовток для змащування.

Покроковий рецепт приготування:

1. Розкачайте тісто в пласт, проколіть виделкою, змастіть жовтком та запікайте при температура 180 градусів близько 20 хвилин.

2. Поки тісто випікається, приготуйте крем. Змішайте сир, дрібку солі і всі улюблені спеції.

3. Далі беріться за спаржу. Саєнко розповіла, що цього разу її не зачищала, а зробила по-іншому.

"Просто візьміть один пагінець і почніть його гнути. Він зламається саме там, де закінчується жорстка частина", – порадила кулінарка.

Спаржу треба бланширувати 1 хвилину в підсоленому окропі і одразу покласти в холодну воду.

4. Після випікання тіста необхідно змастити кремом, викласти спаржу, хамон і присипати фетою. Запікайте ще 5-7 хвилин на температурі 180 градусів, щоб всі інгредієнти "одружилися".

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