Володимир Зеленський прибув до Хіросіми, де візьме участь у саміті G7 (фото, відео)

Зеленський прилетів до Японії на саміт великої сімки

Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, що він прибув до міста Хіросіма в Японії, де відбувається саміт "Великої сімки".

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"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", – написав Зеленський.

Зеленський, як запрошений гість, візьме участь у сесії лідерів G7 щодо миру та стабільності. Він також планує провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який очолює саміт.

За джерелами, президент України також розглядає можливість відвідати музей Хіросіми, де задокументовано руйнування, спричинені атомною бомбою в 1945 році та покладе вінок до меморіалу жертвам ядерного вибуху.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

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