Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму, где примет участие в саммите G7 (фото, видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что он прибыл в город Хиросима в Японии, где проходит саммит "Большой семерки".

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"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", – написал Зеленский.

Зеленский, как приглашенный гость, примет участие в сессии лидеров G7 по миру и стабильности. Он также планирует провести переговоры с возглавляющим саммит премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

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По источникам, президент Украины также рассматривает возможность посетить музей Хиросимы, где задокументированы разрушения, вызванные атомной бомбой в 1945 году и положит венок в мемориал жертвам ядерного взрыва.

Напомним, ранее президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

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