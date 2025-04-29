Влада Пакистану заявила про неминуче військове вторгнення Індії

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після нещодавньої атаки на туристів у Кашмірі зростає загроза з боку Індії, а військове вторгнення є, за його словами, майже неминучим. "Ми посилили наші війська, оскільки цього вимагає ситуація. Деякі стратегічні рішення вже ухвалено, адже загроза стала реальністю", — заявив Асиф.

Теракт у спірному регіоні Кашмір забрав життя 26 осіб і викликав хвилю обурення в індійському суспільстві. У країні лунають заклики до жорстких дій проти Пакистану, який Індія звинувачує у підтримці бойовиків. Ісламабад ці звинувачення відкидає. Про це повідомляє Reuters.

За словами Асифа, пакистанські військові вже поінформували керівництво країни про підвищений ризик збройного конфлікту. Він зауважив, що Індія активно посилює риторику проти Пакистану, хоча конкретних деталей щодо можливого вторгнення не навів.

Наразі офіційні коментарі з боку індійських міністерств оборони та закордонних справ відсутні. Водночас Індія заявила, що серед нападників були громадяни Пакистану, чого Ісламабад не визнає і вимагає міжнародного розслідування. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв покарати винних.

Асиф наголосив, що Пакистан перебуває в стані повної бойової готовності, але запевнив: ядерна зброя буде застосована лише у разі безпосередньої загрози для країни. За його словами, Ісламабад вже звернувся по підтримку до Китаю, США, Великої Британії, країн Перської затоки та інших партнерів. Деякі з них, як він зазначив, уже погодилися на роль посередників.

Читайте також: Україна-Росія: Чи стане Дональд Трамп "геополітичним Геростратом"?

Напруження посилилося ще більше після того, як Індія призупинила дію Індуського водного договору — ключової угоди про поділ водних ресурсів. У відповідь Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських літаків. Асиф назвав скасування договору "актом війни", оскільки це створює ризик для водопостачання мільйонів людей. Пакистан звернувся до міжнародних інституцій, зокрема Світового банку, з проханням захистити угоду.

Крім того, Індія знову звинуватила Пакистан у зв’язках із екстремістами, відповідальними за теракти в Мумбаї 2008 року, коли загинули понад 160 осіб. Пакистан ці обвинувачення також відкидає.

Нагадаємо, Кім Чен Ин підтвердив участь військових КНДР у війні в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!