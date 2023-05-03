Вологе повітря та спеціальні піддони: як правильно доглядати за орхідеєю, щоб не пропала

Не варто боятись вирощувати орхідеї, адже ця квітка не надто вибаглива. Головне дізнатись правила догляду за нею і вона весь рік буде тішити вас своєю красою.

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Правила догляду за орхідеями:

– Не варто надмірно поливати квітку – це призведе до гниття коренів.

– Орхідеї люблять світло, тому поставте її на підвіконня, яке виходить на схід чи захід.

– Кожен тиждень підживлюйте орхідею добривом, спеціально призначеним для цих квітів.

– Пересаджувати квітку можна лише тоді, коли вона перестане цвісти.

– Найкраще для орхідеї обирати прозорий горщик, щоб контролювати баланс вологи.

– Орхідеї комфортно рости у маленькому горщику, тому краще не пересаджувати її в більший.

– Орхідеї люблять вологе повітря, тому непогано було б поставити квітку над піддоном з водою. Вона отримує велику користь від води, яка випаровується. Дотримуйтесь балансу між вологою та кількістю повітря. Забагато вологи – і орхідея почне гнити.

– Якщо орхідея росте на північному вікні, воно може стати завадою для повноцінного цвітіння, південне вікно буде потребувати тіні. Якщо світла не вистачає, можна придбати люмінесцентну лампу з широким спектром світла, які чудово підходять для орхідей.

– Орхідеї люблять розсіяну тінь, особливо влітку.

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