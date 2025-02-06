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Економіка

Чи впливає "тисяча Зеленського" на можливість отримати субсидію: відповідь ПФУ

Ціхоцька Марія

Чи впливає 'тисяча Зеленського' на можливість отримати субсидію: відповідь ПФУ
Виплати за програмами ''Національний кешбек'' та ''Зимова єПідтримка'' не враховуються при розрахунку субсидії

Виплати за програмами "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка" не враховуються при розрахунку субсидії. При визначенні середньомісячного доходу сім’ї для отримання житлової субсидії не беруться до уваги:

  • Одноразова допомога за програмою "Зимова єПідтримка"
  • Державні виплати у межах програми "Національний кешбек", які нараховуються за безготівкові покупки товарів українського виробництва

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Ці зміни відповідають оновленому пункту 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженому постановою Кабміну № 632 від 22.07.2020.

Подати документи для оформлення житлової субсидії або пільги онлайн можна тут, відеорозʼяснення тут.

Нагадаємо, українським пенсіонерам розповіли про 5 популярних пільг у 2025 році, про які вони могли не знати.

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