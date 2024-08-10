ВМС завдали удару по газових вишках 'Сиваш' та 'Петро Годованець' (відео)

Військово-морські сили у Чорному морі завдали влучних ударів по бурових газовидобувних платформах, що розташовані біля узбережжя окупованого Криму.

Як повідомили у Telegram-спільноті Сергія Стерненка, було уражено вишки "Сиваш" та "Петро Годованець".

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"Цієї ночі вони завдали удару по одній із газових вишок в акваторії, де ворог розмістив технічне розвідувальне обладнання та тримав до 40 осіб особового складу. Тепер це підводні й одночасно підсмажені ка**пи. Газова платформа досі горить", – йдеться у повідомленні.

У спільноті нагадали, що на озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby із дальністю до 1000 км та бойовою частиною близько 900 кг.

"Тож для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться усе менше", – зазначив Стерненко.

Тим часом OSINT-канал "Бджоли" зазначив, що пожежу на вишках підтверджує супутник пожеж НАСА. "У точці з координатами 45.25888 31.67117 дійсно завелося якесь стороннє вогнище", – пишуть у спільноті.

Пожежа на місці розташування вишки. Джерело: t.me/osintbees Пожежа на місці розташування вишки. Джерело: t.me/osintbees

Telegram-канал "КіберБорошно" опублікував координати ураженої вишки - 45.258880,31.671170.

Уражена газова вишка в Чорному морі. Джерело: t.me/kiber_boroshno Уражена газова вишка в Чорному морі. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Уражена газова вишка в Чорному морі. Джерело: t.me/kiber_boroshno Уражена газова вишка в Чорному морі. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Додамо, що у вересні 2023 року Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що під контроль України повернули бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму. Це так звані "Вишки Бойка", що були окуповані росіянами з 2015 року.

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