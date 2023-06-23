У Франції знайшли найдавнішу у світі печерну гравюру, створену неандертальцями 57 тисяч років тому (відео)

У Франції міжнародна група дослідників знайшла на стіні печери Ла-Рош-Котар гравюри, створені неандертальцями приблизно 60 тисяч років тому.

Як повідомляється у публікації вчених у журналі PlOS ONE, "антропогенне походження просторово-структурованих нефігуративних знаків", знайдених у печері, підтверджено за допомогою тафономічних, трасологічних та експериментальних даних.

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Археологи кажуть, що ці знаки є фактично відбитками пальців, які неандертальці зробили на стіні печери. Однак поки їх символічний зміст залишається неясним. При цьому відбитки відрізняються характером нанесення і вигляду від випадкових слідів, залишених на стінах печери людьми або тваринами.

При цьому раніше ознаки символічної діяльності у неандертальців виявлялися переважно на кістках, кам'яних знаряддях, зубах і пір'ї, зауважили науковці.

Вчені додали, що "гравюри" в Ла-Рош-Котарі можуть вважатися найдавнішими зразками такого роду, при цьому всі зразки кам'яних знарядь із печери є типово неандертальськими.

Нагадаємо, археологи в Перу знайшли під купою сміття 3000-річну мумію. Дослідникам довелося вивезти 7 тисяч кілограмів сміття, щоб провести детальні розкопки.

Археолог сказав, що за життя цю людину могли принести в жертву під час останнього етапу будівництва храму.

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