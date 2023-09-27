Під час археологічних розкопок у Польщі були виявлені ідентифікаційні бірки дітей, відправлених до табору смерті (фото)

Під час археологічних розкопок в таборі смерті Собібор в Польщі знайшли металеві ідентифікаційні бирки, на яких були вигравіювані дані чотирьох дітей, які були відправлені в цей табір.

Про це пише The History Blog.

Медальйони із іменами та особистими даними цих дітей були знайдені на території колишнього нацистського табору смерті Собібор. Це унікальний випадок, оскільки чотири таких медальйони належали дітям від 5 до 11 років, які до початку війни жили в Амстердамі. На цих металевих табличках були вказані їх імена, дати народження та назва міста, де вони проживали.

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Всі четверо цих дітей були голландськими євреями і стали жертвами нацистського геноциду навесні і влітку 1943 року. Їхні імена та дані такі:

Енні Каппер, народилася 9 січня 1931 року, загинула 2 квітня 1943 року. Давид Джуда Ван дер Вельде, народився 21 листопада 1932 року, загинув 2 квітня 1943 року. Девід "Дедді" Джейкоб Зак, народився 23 лютого 1935 року, загинув у червні 1943 року. Леа Джудіт де ла Пенья, народилася 11 травня 1937 року, загинула в липні 1943 року.

Археологічні дослідження на території табору смерті проводила спільна група археологів з Польщі, Ізраїлю і Нідерландів під керівництвом Вітека Мазорека, Йорама Хаіма і Ібара Сахута. Зібрана інформація буде використана для створення меморіального музею на території колишнього нацистського табору. Табір смерті Собібор існував з 15 травня 1942 року по 15 жовтня 1943 року і став місцем загибелі близько 250 тисяч єврейських жертв.

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