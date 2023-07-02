Вода з медом натще: дієтолог Лакуста попередила про небезпеку

Українці часто займаються самолікуванням, однак навіть деякі здавалося б нешкідливі звички можуть призвести до того, що людина нашкодить своєму організмові та може потрапити до лікарні.

Однією з таких звичок може стати вживання натщесерце води з медом. Дієтологиня Тетяна Лакуста пояснила, чому варто відмовитися від такої звички.

Лікарка нагадала, що для більшості наших громадян вживання зранку води з медом вважається "покращення здоров'я та імунізації" та навіть – покращення метаболізму у й один зі способів схуднути.

Лакуста каже, у меді зміститься понад 95% вільних цукрів (фруктоза та глюкоза), 1-2% – це вода, 1% – амінокислоти, ще 1% – вітаміни та мінерали (калій, залізо, В6, пантотенова кислота). Тобто у 100 грамах меду – 82 грами вільних вуглеводів та 300 ккал.

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"Мед – це варіант цукру, але з невеликим вмістом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, їх практично слідова кількість у складі меду і щоб відчути їх вигоду, треба з'їсти досить велику кількість меду на день, що вже не є ок", – пояснила лікарка.

Що ж відбувається, коли ви п'єте мед з водою натщесерце? Тетяна Лакуста стверджує, що розчинений цукор у теплій воді швидко всмоктується у кров, починаючи робити це ще у ротовій порожнині. "Рівень глюкози в крові швидко піднімається і до сніданку апетит вже не такий виражений, повноцінну порцію їжі до сніданку з'їсти вже важче і рівень глюкози натще високий", – додала вона. ⠀

Тетяна Лакуста зауважила також, що в меді багато вільного цукру, тож варто з обережністю його вживати.

"Ви можете отримати достатню кількість вітамінів/мінералів з ягід, фруктів, овочів. Мед – не найкраще джерело вітамінів (в ньому менш як 1% від добової норми мінералів). У меді велика кількість фруктози, тому людям з метаболічним синдромом, подагрою, жировим гепатозом печінки, цукровим діабетом, дисліпідемією небажано його їсти (будь ласка, передайте це літнім родичам). Люди, що переїдають меду будуть мати проблеми з тригліцеридами та холестерином", – зауважила лікарка.

Вона застерегла й від старих звичок змазувати соски медом перед тим, як власти їх до рота немовлятам, оскільки в меді можуть бути спори ботуліністичних клостридій, що викликають ботулізм.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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