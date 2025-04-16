Vodafone зменшив ціну на зв’язок: хто з абонентів потрапив під вигідні умови

Один із провідних мобільних операторів запропонував частині своїх клієнтів вигідну пропозицію. Користувачі Vodafone мають можливість зменшити витрати на мобільний зв’язок на 25% протягом цілого року.

Для цього потрібно підключити акційний тариф до 31 грудня 2025 року. Водночас знижка доступна не всім абонентам. Про те, хто саме має право на участь в акції та як можна заощадити на послугах Vodafone, розповідає сайт Новини.LIVE.

Зниження вартості мобільного зв'язку доступне для бізнес-клієнтів – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які прагнуть зручних умов обслуговування. Головна умова – раніше вони не мали корпоративного зв’язку від Vodafone.

Після підключення одного з акційних тарифів діятиме 25% знижка на оплату пакету послуг протягом року. Скористатися пропозицією необхідно до 31 грудня 2025 року. У межах цієї акції абоненти зможуть протягом 12 місяців суттєво економити на зв’язку та мобільному інтернеті:

Business Connect – 220 грн замість 300 грн;

Business Connect+ – 450 грн замість 600 грн;

Business Pro – 200 грн замість 270 грн;

Business Unlim – 270 грн замість 360 грн;

Business Unlim Plus – 340 грн замість 450 грн;

Business Ultra L – 450 грн замість 600 грн;

Business Ultra XL – 640 грн замість 850 грн;

Business Ultra VIP – 900 грн замість 1 200 грн.

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На офіційному сайті Vodafone зазначається, що навіть ті користувачі, які переходять з передплатної форми обслуговування на контракт, можуть отримати цю знижку, якщо оформлять себе як нових корпоративних клієнтів. Щоб активувати акційний тариф, у місяць підключення потрібно сплатити його вартість. Після цього знижка діятиме протягом 12 місяців.

Найбільш доступний тариф Vodafone для фізичних осіб

Приватні абоненти можуть скористатися одним із найдоступніших варіантів від Vodafone. Серед актуальних бюджетних тарифів особливо виділяється Red Start, вартість якого становить 240 гривень на місяць. Якщо ж користувач переносить свій номер до мережі Vodafone за програмою MNP, тариф зменшується на 40 гривень, тобто абонплата буде лише 200 грн.

За цю суму клієнт отримує доволі вигідний набір послуг: 20 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 200 хвилин для дзвінків по Україні та 200 SMS-повідомлень. Також у тарифі передбачено Online PASS –необмежений доступ до інтернету під час використання певних застосунків.

Усі переваги активуються автоматично після своєчасної оплати пакету.

Раніше ми розповідали, що абоненти "Київстару" можуть отримати знижку до 50% на популярні мобільні тарифи.

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