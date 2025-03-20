Абоненти 'Київстару' можуть отримати знижку до 50% на популярні мобільні тарифи: як скористатися

Абоненти "Київстару" мають можливість отримати знижку від 20% до 50% на популярні тарифні пакети цього мобільного оператора. Однак акційна вартість буде діяти не постійно, а лише впродовж шести місяців.

Скористатися акційною пропозицією можна в період з 18 березня до 18 червня 2025 року. Проте для цього необхідно виконати кілька ключових умов: по-перше, придбати смартфон із підтримкою 4G у фірмовому магазині оператора або через інтернет, а по-друге, активувати один із пакетів послуг – "LOVE UA Світло" чи "LOVE UA Сила". Про це пише "Новини.LIVE" з посиланням на пресслужбу "Київстару".

Учасники акції протягом перших шести місяців користування платитимуть:

240 грн/міс. за тариф "LOVE UA Світло" замість 300 грн (-20%);

175 грн/міс. за тариф "LOVE UA Сила" замість 350 грн (-50%).

"З 18 березня до 18 червня абоненти Київстар можуть отримати до 50% знижки на 6 оплат деяких тарифів. Щоб отримати знижку, станьте користувачем "LOVE UA Світло" або "LOVE UA Сила" – перейдіть із іншого тарифу, придбайте стартовий пакет або перевірте, чи вже користуєтеся одним із них", – зазначається у повідомленні.

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Для нових абонентів мобільного оператора знижена ціна набуде чинності з моменту другого списання коштів за пакет послуг, адже перший платіж уже врахований у вартість стартового пакета. А для абонентів, які змінили тарифний план, вона стане доступною на наступний день після придбання смартфона.

Які послуги включені в акційні тарифні плани

Підключивши тариф "LOVE UA Світло", користувачі в Україні зможуть скористатися такими послугами:

20 ГБ трафіку;

7,3 ГБ у роумінгу;

безлім на дзвінки в мережі "Київстару";

150 хвилин на розмови по Україні та за кордон.

До тарифного плану також входить одна "Суперсила" без додаткової плати. Користувач може обрати: безлімітний Інтернет (80 ГБ на максимальній швидкості), необмежені дзвінки по Україні, безлімітні SMS, доступ до "Київстар ТБ" (близько 400 каналів і велика бібліотека фільмів), додаткову SIM-карту для планшета або другого телефону, 5 ГБ у роумінгу та інші опції.

Тарифний план "LOVE UA Сила" включає 50 ГБ мобільного Інтернету, 10 ГБ для користування в роумінгу, безлімітні дзвінки всередині мережі "Київстар", а також 300 хвилин для спілкування по Україні та за кордоном. Набір "Суперсил" залишається незмінним, але додатково надається домашній Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

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