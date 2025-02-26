Зв’язок без переплат: які вигідні мобільні тарифи пропонують цієї весни для пенсіонерів

Популярні українські мобільні оператори – Київстар, Vodafone та lifecell – пропонують різноманітні тарифні плани, орієнтовані на різні фінансові можливості та потреби користувачів. Люди старшого віку зазвичай віддають перевагу доступним варіантам із мінімальною вартістю.

Вони не завжди потребують великого обсягу мобільного інтернету чи додаткових послуг, адже для них головне –стабільний зв’язок. Які мобільні тарифи будуть найбільш вигідними для українців 60+ цієї весни, повідомляє Новини.LIVE.

Деякі мобільні оператори пропонують спеціальні тарифні плани, які дають змогу користуватися зв’язком без зайвих витрат.

Київстар

Оператор підготував вигідні умови для абонентів, які переходять до Київстар зі своїм номером. Якщо вони підключать тарифний план "LOVE UA Магніт Контракт", протягом року місячна плата складатиме 100 грн за 4 тижні. Після 12 місяців вартість зросте до 175 грн.

Що входить у тариф?

1200 хвилин для дзвінків у мережі, а також на всі мобільні та міські номери в Україні (після вичерпання хвилин — безліміт у межах Київстар).

20 ГБ мобільного інтернету.

100 SMS по Україні.

Крім того, користувачі можуть обрати одну із додаткових переваг безкоштовно. Людям старшого віку може бути цікавий варіант "Дзвінки безлім", що надає необмежені дзвінки на всі мобільні та міські номери по країні.

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lifecell

Оператор пропонує комплексні тарифні плани, що включають мобільний зв’язок, інтернет та додаткові послуги. Найоптимальнішим вибором вважається тариф "Максі". Його стандартна вартість складає 300 грн, проте існують способи суттєво зменшити цю суму.

Як зекономити?

Якщо номер зареєстрований на паспортні дані, щомісячна плата знижується до 250 грн.При перенесенні номера від іншого оператора вартість зменшується до 190 грн.

Що входить у тариф?

Дзвінки: 750 хвилин на всі номери + ще 750 хвилин бонусом (при вчасному поповненні рахунку).

Інтернет: 20 ГБ + додаткові 20 ГБ, якщо оплату внесено вчасно.

Безлімітні розмови всередині мережі lifecell.

Необмежений доступ до популярних месенджерів і додатків.

Безкоштовний режим модема для роздачі інтернету на інші пристрої.

Vodafone

Цей оператор також пропонує вигідні тарифні плани. Для людей віком 60+ найоптимальнішим варіантом стане "Joice Start". Його стандартна абонентська плата складає 270 грн на місяць, але для користувачів, які переходять у Vodafone від іншого оператора, вартість зменшується до 200 грн.

Що включає тариф?

1000 хвилин на всі номери в Україні.

40 ГБ мобільного інтернету.

Необмежені дзвінки всередині мережі Vodafone.

Безлімітний доступ до 45 популярних додатків.

Що обрати?

Як видно, мобільні оператори України пропонують спеціальні умови для нових клієнтів, знижені тарифи та додаткові бонуси. Якщо основна потреба – дзвінки, найкращим варіантом стане Київстар із можливістю безлімітного спілкування. Тим, кому важливий не тільки зв’язок, а й мобільний інтернет, варто розглянути lifecell або Vodafone. У підсумку вибір залежить від індивідуальних потреб та фінансових можливостей кожного користувача.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, умови яких тарифів Vodafone змінить з 1 березня.

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