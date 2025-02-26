Связь без переплат: какие выгодные мобильные тарифы предлагают этой весной для пенсионеров

Популярные украинские мобильные операторы – Киевстар, Vodafone и lifecell – предлагают разнообразные тарифные планы, ориентированные на различные финансовые возможности и потребности пользователей. Люди старшего возраста обычно предпочитают доступные варианты с минимальной стоимостью.

Они не всегда нуждаются в большом объеме мобильного интернета или дополнительных услуг, ведь для них главное – стабильная связь. Какие мобильные тарифы будут наиболее выгодны для украинцев 60+ этой весной, сообщает Новости.LIVE.

Некоторые мобильные операторы предлагают специальные тарифные планы, позволяющие пользоваться связью без лишних затрат.

Киевстар

Оператор подготовил выгодные условия для абонентов, переходящих в Киевстар со своим номером. Если они подключат тарифный план "LOVE UA Магнит Контракт", то в течение года месячная плата будет составлять 100 грн за 4 недели. После 12 месяцев стоимость вырастет до 175 грн.

Что входит в тариф?

1200 минут для звонков в сети, а также на все мобильные и городские номера в Украине (после исчерпания минут безлимит в пределах Киевстар).

20 ГБ мобильного интернета.

100 SMS по Украине.

Кроме того, пользователи могут выбрать одно из дополнительных преимуществ бесплатно. Людям постарше может быть интересен вариант "Звонки безлим", предоставляющий неограниченные звонки на все мобильные и городские номера по стране.

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lifecell

Оператор предлагает комплексные тарифные планы, включая мобильную связь, интернет и дополнительные услуги. Самым оптимальным выбором считается тариф "Макси". Его стандартная стоимость составляет 300 грн, однако существуют способы существенно снизить эту сумму.

Как сэкономить?

Если номер зарегистрирован на паспортные данные, ежемесячная плата снижается до 250 грн. При переносе номера от другого оператора стоимость уменьшается до 190 грн.

Что входит в тариф?

Звонки: 750 минут на все номера + еще 750 минут бонусом (при своевременном пополнении счета).

Интернет: 20 ГБ + дополнительные 20 ГБ, если оплата внесена вовремя.

Безлимитные разговоры внутри сети lifecell.

Неограниченный доступ к популярным мессенджерам и приложениям.

Бесплатный модемный режим для раздачи интернета на другие устройства.

Vodafone

Этот оператор также предлагает выгодные тарифные планы. Для людей 60+ самым оптимальным вариантом станет "Joice Start". Его стандартная абонентская плата составляет 270 грн. в месяц, но для пользователей, которые переходят в Vodafone от другого оператора, стоимость уменьшается до 200 грн.

Что включает в себя тариф?

1000 минут на все номера в Украине.

40 ГБ мобильного Интернета.

Неограниченные звонки внутри сети Vodafone.

Безлимитный доступ к 45 популярным приложениям.

Что выбрать?

По всей видимости, мобильные операторы Украины предлагают специальные условия для новых клиентов, сниженные тарифы и дополнительные бонусы. Если основная потребность – звонки, лучшим вариантом станет Киевстар с возможностью безлимитного общения. Тем, кому важна не только связь, но и мобильный интернет, стоит рассмотреть lifecell или Vodafone. В результате выбор зависит от индивидуальных потребностей и финансовых возможностей каждого пользователя.

Напомним, ранее мы рассказывали, условия каких тарифов Vodafone изменит с 1 марта.

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