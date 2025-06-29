Vodafone запустив нові тарифи: що отримають українці

Оператор мобільного зв’язку Vodafone анонсував запуск нової серії тарифних планів під назвою FLEXX. До неї входять два варіанти – FLEXX GO та FLEXX TOP, вартість яких становить 320 та 500 гривень відповідно за 4-тижневий період.

Нові пропозиції почнуть діяти з 2 липня. У компанії зазначають, що тарифи розроблені з урахуванням сучасних потреб користувачів як в Україні, так і за її межами.

Крім того, нова лінійка вирізняється простотою вибору – завдяки зрозумілій структурі та прозорим умовам.

"Модель тарифів побудована таким чином: чим активніше клієнт взаємодіє з Vodafone і співпрацює з компанією, тим більше переваг він отримує, зокрема і вартісних. Головна мета нових пакетів – зробити зв’язок ще зручнішим і доступнішим", – повідомляють у Vodafone.

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Vodafone зазначає, що нові тарифи створено відповідно до концепції Rome like at home. Це означає, що користувачі можуть телефонувати та користуватися мобільним інтернетом у країнах Європейського Союзу та Молдові на умовах, максимально схожих до тих, що діють в Україні.

Що пропонує тариф FLEXX GO

Безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone

1000 хвилин для дзвінків по Україні (включаючи 500 хв у роумінгу)

50 ГБ інтернету, з яких 8 ГБ доступні за кордоном

Безкоштовний трафік для 30 найпопулярніших додатків

Вартість — 320 грн за 4 тижні

Спеціальні умови для абонентів з перенесеним номером

Користувачі, які вирішать перейти на тариф FLEXX GO з іншого оператора зі збереженням номера, отримають ще вигідніші умови:

Безлімітні дзвінки в мережі

1000 хвилин на дзвінки по Україні та в роумінгу

Повністю безлімітний інтернет (включаючи 8 ГБ у роумінгу)

Ціна на тариф для нових абонентів буде нижчою за стандартну – протягом перших шести 4-тижневих періодів вона становитиме 200 гривень.

Тариф FLEXX TOP: що входить

Безлімітні дзвінки в мережі Vodafone

1300 хвилин для дзвінків по Україні (з них 800 хвилин доступні також у роумінгу)

100 ГБ інтернету, включно з 13 ГБ у роумінгу

Безкоштовний трафік для 30 популярних мобільних додатків

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Пропозиція для абонентів, які переходять з іншого оператора

Клієнти, які переносять номер на тариф FLEXX TOP від іншого провайдера, отримують покращені умови:

Безліміт на дзвінки в мережі

1600 хвилин на дзвінки по Україні та за кордоном (у межах роумінгу)

Повністю безлімітний інтернет (включно з 13 ГБ у роумінгу)

30 популярних застосунків без зняття трафіку

Акційна ціна — 350 гривень за кожні 4 тижні протягом перших шести періодів обслуговування

Як активувати нові тарифи

Vodafone зазначає, що для підключення до тарифної лінійки FLEXX достатньо придбати відповідну стартову SIM-картку. Це можна зробити в:

Будь-якому фірмовому магазині або торговій точці

Онлайн-магазині Vodafone

Через мобільний додаток My Vodafone

Для користувачів інших мобільних операторів, які хочуть перейти до Vodafone зі своїм номером, потрібно звернутися до офіційних точок продажу компанії, де можна здійснити перенесення номера та підключитися до обраного тарифу.

Раніше ми розповідали, що "Київстар" оновить умови низки тарифів з 8 квітня.

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