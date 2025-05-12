Водіїв масово штрафують за фари: про яку вимогу ПДР мають знати українці

З 1 травня 2025 року в Україні набуло актуальності відносно нове обов’язкове правило дорожнього руху. Воно поширюється на всіх водіїв – незалежно від виду транспорту, пори року чи погодних умов.

Тепер всі українські кермувальники, які їдуть за межами населених пунктів, зобов’язані вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні. Раніше така вимога діяла лише в осінньо-зимовий сезон, але тепер вона стала необхідною у будь-яку пору року, пише UAportal з посиланням на сайт Avtomob.

Згідно з постановою Кабміну №1105, яка набрала чинності в жовтні 2024 року, з травня 2025 року в Україні запроваджено обов’язкове використання денних ходових вогнів або ближнього світла фар упродовж усього календарного року. Відтепер заборонено вимикати фари навіть у літній період.

Це нововведення спрямоване на підвищення безпеки дорожнього руху. Як свідчать європейські дослідження, вмикання фар у денний час дозволяє зменшити ризик аварій на 10–15%. Така вимога особливо важлива для міжміських доріг, де часто спостерігаються проблеми з видимістю.

Читайте також: Нова схема шахраїв: українці ризикують втратити гроші при купівлі вживаного авто

Недотримання цього правила передбачає штраф від 425 до 510 гривень. Поліція має право зупинити авто та накласти адміністративне стягнення безпосередньо на місці порушення. У перші тижні після впровадження нових норм передбачається посилений контроль.

Варто зауважити, що правило стосується обов’язкового увімкнення ближнього світла або денних ходових вогнів. У разі поганої видимості, наприклад, під час туману, дощу чи в сутінках, дозволяється використовувати дальнє світло або протитуманні фари, за умови, що це не заважає іншим учасникам руху.

Відтепер водіям в Україні необхідно уважніше слідкувати за справністю освітлювальних елементів: перегоріла лампочка чи несправний перемикач можуть стати підставою для накладення штрафу.

Основна ціль запроваджених правил – підвищити рівень відповідальності та зосередженості водіїв, що позитивно вплине на безпеку всіх учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!