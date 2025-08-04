Водіїв в Україні хочуть штрафувати на 34 тис. грн: за що готують жорстке покарання

В Україні планують запровадити нове покарання для водіїв – за надмірний шум, який спричиняють їхні транспортні засоби. За перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а у випадку повторного – сума може зрости до 34 тисяч гривень.

Законопроєкт, який передбачає відповідні нововведення був поданий до Верховної Ради під № 9564. У супровідній інформації зазначено, що його ініціаторами стали кілька народних депутатів, зокрема Давид Арахамія (голова фракції "Слуга народу"), Павло Сушко, Юлія Гришина (заступники голови фракції "Слуга народу") та інші, пише OBOZ.UA.

Документ був внесений до порядку денного парламенту на початку лютого, що дає можливість депутатам розпочати його розгляд у будь-який час.

У пояснювальній записці до даного закону зазначається, що введення штрафу є необхідним через те, що деякі водії встановлюють на своїх автомобілях обладнання, які суттєво підвищують рівень шуму від роботи двигуна. Це:

порушує "тишу і спокій";

викликає невдоволення серед громадян.

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Ситуацію ускладнює те, що в умовах воєнного стану подібні звуки можуть нагадувати шум ворожих дронів. Це, своєю чергою, створює хибне уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку.

Які штрафи передбачаються

Відповідно до нового законопроєкту, за недотримання норм шумового режиму передбачено суворі санкції, серед яких – грошові стягнення та тимчасове вилучення водійських прав. Зокрема:

за перше порушення накладається штраф у розмірі 17 000 гривень;

у разі повторного порушення – штраф зростає до 34 000 гривень, а також передбачається позбавлення права керування транспортом на термін від 3 до 6 місяців.

Водночас позбавлення водійських прав не є обов’язковим наслідком. У проєкті закону передбачено, що за повторне порушення водій може обмежитися лише штрафними санкціями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на дорогах з’явився новий знак, за який можуть оштрафувати на 15 000 грн.

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