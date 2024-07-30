Військово-обліковий документ з QR-кодом можна завантажити на порталі Дія: інструкція

Відтепер військово-обліковий документ можна отримати на порталі Дія. Ця послуга надає можливість отримати документ з даними з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг) швидко та зручно.

Документ підтягує всю необхідну інформацію з реєстру, включаючи статус бронювання. Він також оснащений QR-кодом для перевірки даних. Про це 30 липня 2024 року повідомило Міністерство цифрової трансформації України на своєму сайті.

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Раніше для пред'явлення або підтвердження інформації потрібно було мати фізичний військово-обліковий документ, а зараз це можна зробити за кілька хвилин на порталі Дія.

Для отримання документа необхідно авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП (Кваліфікованого електронного підпису), вибрати послугу "Військово-обліковий документ", подати заяву та перевірити свої дані, а також підписати її електронним підписом. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Важливо зазначити, що документ сформується за наявності актуальних даних про людину в Реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ця послуга стане в пригоді всім громадянам, які перебувають на військовому обліку.

Як отримати військово-обліковий документ в Дії, інструкція:

Авторизуйтесь на порталі Дія за допомогою КЕП.

Виберіть сервіс Військово-обліковий документ.

Натисніть "Подати заяву".

Підпишіть заяву електронним підписом.

Документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет громадянина на порталі Дія.

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