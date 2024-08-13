Військові 225 ОШБ розгромили загін кадирівців 'Ахмат' в Курській області рф і показали їх документи (фото, відео)

У Курській області росії бійці 225 Окремого штурмового батальйону розбили частину кадирівських військ. Зокрема, було розбито російський підрозділ "Ахмат".

У Telegram-каналі 225 ОШБ показали фото документів кадирівських бойовиків та зазначили, що "складно точно визначити, кого з бійців було ліквідовано (візуальне ідентифікування ускладнене станом тіл), а хто відступив з поля бою, але важливо, щоб люди знали їх імена".

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Документи офіцерів ''Ахмату''. Джерело: t.me/OSHB_225 Документи офіцерів ''Ахмату''. Джерело: t.me/OSHB_225

Нашивка з одягу кадирівців. Джерело: t.me/DeepStateUA Нашивка з одягу кадирівців. Джерело: t.me/DeepStateUA

З опублікованих документів видно, що було знешкоджено двох командирів взводу (1-го полку ДПС і 1 в/ч), 2 начальників штаба та командира роти батальйону.

Раніше у мережі показали кілька відео з полоненими росіянами у Курській області. З кількох відео стало зрозуміло, що у полон потрапили й бійці чеченських підрозділів, зокрема, й "Ахмату".

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

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