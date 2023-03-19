Військові показали, як ведуть бій з окупантами на бронетранспортерах в районі Бахмута (відео)

Бої за Бахмут - 110 ОМБр показала відео ведення бою з окупантами на БТР M-113 і YPR-765

Російські захисники продовжують тримати оборону Бахмута та стримувати російський наступ. Бахмутський напрямок – один з найгарячіших на фронті.

Бійці 110 Окремої механізованої бригади показали ведення бою на бронетранспортерах M-113 і YPR-765 на Бахмутському напрямку. Відео опублікували в Telegram-каналі "Брати по зброї".

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Що відомо про бронетранспортер M-113

За словами військових, бронетранспортер М-113 – проста та надійна техніка, має високу маневреність, при крутих поворотах гусянка не спадає. Вони досить прості в управлінні, мають автоматичну коробку передач та легко обслуговуються. Броня легко витримує попадання великокаліберного кулемета та навіть гранатомета.

Що відомо про бронетранспортер YPR-765

YPR-765(PRI) – це бронетранспортер у базовій версії, озброєний великокаліберним кулеметом Browning M2 калібру 12,7-мм. За потреби на БТР можна встановити автоматичний гранатомет МК19 калібру 40 мм.

Більшість БТР використовують для доставки піхоти у гарячі точки на полі бою. Така техніка не призначена для бойових дій на першій лінії фронту. Але ЗСУ вже не раз показували, що можна експериментувати і доволі ефективно використовувати зброю не за призначенням.

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Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України наближають нашу перемогу, ліквідовуючи живу силу ворога та техніку. За одну ніч захисники "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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