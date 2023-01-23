Військові показали, як виглядає 'пекельна пожежа' після ворожих обстрілів

В одному з населених пунктів України, який обстрілів ворог, виникла масштабна пожежа. Вона нагадувала кадри з пекла.

Жахливими кадрами поділився український військовослужбовець з ніком "lukas.younger" у соцмережах. Він не повідомив, унаслідок використання яких саме снарядів сталася ця пожежа.

У коментарях під відео користувачі припустили, що така пожежа могла виникнути внаслідок використання ворогом запалювальних боєприпасів, які є забороненими.

Підписники військовослужбовця побажали нашим воїнам витримати усі випробування війни та повернутися додому живими й неушкодженими:

Це жах, ви молодці хлопці, скільки такого побачити і витерпіти – витримати не кожен може

Божечку це пекло, хлопці – сил вам!!!

Наче магма після снарядів…Виглядає як справжнє пекло...

Дякуємо вам, хлопці, тримайтесь. Слава Україні!

Мужики, тепер коли ви скажете, що ви були в пеклі, то вам повірять!

Серед пекла, а духом незламні!!!

Залишайся сильним, життя важке, але ми повинні тримати голову високо, слава Україні

У самому епіцентрі пекла…

Божої опіки вам, наші рідні люди…

Нагадаємо, під час війни в Україні росіяни використовують зброю, заборонену нормами міжнародного гуманітарного права. Про один з таких випадків ви можете прочитати за цим посиланням.

Серед цієї зброї фосфорні та запалювальні снаряди. Вони містять нафтові запалювальні суміші, металізовані, або термітні суміші, можуть бути на основі фосфору, електрону, лужних металів тощо. При падінні за землю ці займисті речовини налипають до поверхні і їх важко загасити.

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