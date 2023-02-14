Військові привітали українців з Днем Святого Валентина: ефектно знищили 'Солнцепек' під Вугледаром (відео)

Українські військовослужбовці знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". За попередніми даними, ліквідація техніки окупантів відбулася поблизу Вугледара.

Знищенням "Солнцепека" займалися бійці 72-ї ОМБр. Волонтер Сергій Притула опублікував відео ураженої системи на своїй сторінці у Facebook.

"Був "Солнцепьок" і немає "Солнцепьока". 72 бригада феєрично вітає усіх з Днем Закоханих. Кохайтеся чорноброві", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відео зняли за допомогою дрона, придбаного для військовослужбовців на донати українців. Притула не уточнив, на якій ділянці фронту відбулася ліквідація ворожої техніки, однак зараз 72-а бригада воює у районі Вугледара.

На відео можна побачити момент влучання снаряда у ворожий "Солнцепек", після чого вогнеметна система спалахує. Вогонь не вщухає та посилюється, оскільки, схоже, починає детонувати боєкомплект.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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