Військовим збираються зменшити розмір пенсій: кого стосуватиметься

Держава витрачає на виплату спеціальних пенсій громадянам України більше грошей, ніж на освіту. Лише за дев'ять місяців 2024 року на це витратили 88 млрд гривень, а за прогнозами, до кінця 2024 року сума зросте до 120 млрд грн, що майже дорівнює річному бюджету на освіту. Уряд і Верховна Рада мають намір кардинально змінити систему виплат пенсій державним службовцям та силовикам.

На сьогодні в Україні спеціальні пенсії можуть отримувати не тільки військові та поліцейські, а й державні службовці, судді та прокурори. Крім того, силовики з пенсією через інвалідність можуть отримувати значно вищі виплати, ніж звичайні пенсіонери. Наприклад, середня пенсія через інвалідність для цивільної особи становить близько 4 400 грн, тоді як для прокурорів може сягати 20 тис. грн, а для суддів - понад 50 тис. грн. Про це йдеться у статті Forbes.

Така нерівність виникла через законодавство, що гарантує особливі умови нарахування пенсій для окремих категорій. Пенсії силовиків можуть становити від 60 до 100% їхньої зарплати, тоді як звичайні пенсії в середньому складають лише 40% від середньої заробітної плати впродовж життя.

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Щоб скоротити видатки на спеціальні пенсії, Уряд і Верховна Рада планують реформувати відповідний закон та зменшити суми таких виплат. Проте, силовики та прокурори часто через суд домагаються збільшення своїх пенсій, навіть понад встановлений ліміт у 23 610 грн.

Для вирішення цієї проблеми Уряд планує ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) та запровадити нову систему оцінки працездатності. Згідно з розробленим законопроєктом, статус інвалідності присвоюватимуть лише після комплексної реабілітації та перевірки можливості працевлаштування.

Нагадаємо, ми вже писали, як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада.

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