Воїни 92 бригади знищили 689 'законних військових цілей' окупантів (відео)

У березні 2024 року воїни з батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили 689 ворожих цілей.

Як повідомили у Телеграм-каналі бригади, було ліквідовано 59 одиниць техніки ворога та 5 складів БК/МТЗ, на "концерт Кобзона" відправлено п'ять десятків окупантів.

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Уражено та ліквідовано понад 300 інженерних фортифікаційних споруд, укриттів та позицій російських солдатів.

Минулого місця ахіллесівці підбили 133 одиниці техніки ворога та поранили 64 представників окупаційної армії.

"Батальйон працює на одному з найскладніших відтинків фронту – Бахмутський напрямок. Противник цілодобово вдається до ударно-штурмових дій і безпілотники – один з ефективних інструментів дати відсіч окупанту", – повідомив командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка, депутат Київської міської ради Юрій Федоренко.

Раніше 47-ма бригада "Маґура" порахувала знищених ворогів і показала "вбивчий відеозвіт".

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