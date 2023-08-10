Воїни 92 ОМБр з FPV-дрона знищили вантажівку разом з окупантами (відео)

У Луганській області Силам оборони вдалося ліквідувати військову вантажівку окупантів та разом з нею й російських бойовиків, що знаходилися в КамАЗі.

Знищення ворога потрапила в об'єктив дрона, який атакував КамАЗ з російськими солдатами. Відео опублікували в Телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ".

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Зазначається, що ворожу автівку було підірвано за допомогою FPV-дрона.

"На Луганщині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" 92-ої ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила російський камаз з особовим складом на ходу за допомогою FPV-дрона", – прокоментували це відео у СтратКомі.

Нагадаємо, раніше бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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