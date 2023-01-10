'Навколо одні геї та трансвестити': російська пропаганда зняла чергове відео, в якому американцю вдалось знайти дружину лише в Москві

"На землі ще є місце, де ти можеш залишатися собою", – так вважає російська пропаганда, яка вигадала сюжет для чергового крінжового відео, у якому показала, як погано живеться на Заході.

У соціальних мережах та на YouTube розлетілося нове пропагандистське відео, в якому показують історію англомовного чоловіка, який не може знайти собі "дівчину до Різдва". Він телефонує знайомому і той радить йому сайт для знайомств.

У додатку для знайомств чоловік, певно американець, починає обирати собі дівчину – він гортає фото, на яких зображені жінки з нестандартною зовнішністю. Так певно російська пропаганда вирішила показати, що серед американських жінок самі "фріки".

Тут коло чоловіка з'являється сварлива жінка та починає йому розповідати про дискримінацію. Вона кричить: "Чому виробите виключення лише для цисгендерних дівчат?", "Це серйозна дискримінація", "Де у вашому профілі андрогенні, транссексуальні, пансексуальні, трансгендерні дівчата". Останні слова вона промовляє жахливим та уповільненим голосом.

Після цього чоловік виходить з додатка, мало не викидає телефон, одягається та йде у кафе. Там він зустрічає дівчину та починає їй розповідати, що хоче зустріти "просту, нормальну жінку". Коли він промовляє ці слова, камера показує на відвідувачів закладу – серед них перевдягнені у жіночий одяг чоловіки, які показують невдоволення його заявою.

Потім дівчина, з якою спілкувався головний герой відео, робить здивований вигляд та питає: "Вибачте, як це?". Вона дістає якісь папірці та каже: "У нас тут є список всіх сексуальних орієнтацій та гендерів". Чоловік вибухає гнівом: "Ви мене не розумієте, я хочу познайомитися зі звичайною дівчиною та й все!". Після цих слів відвідувачі закладу накинулися на нього та почали кричати: "Що означає зі звичайною?".

Раптом чоловік опиняється у літаку російської авіакомпанії, а згодом й у якому російському місті. На відео показали церковні куполи та новорічні гуляння. Герой відео бачить перед собою дівчат, які катаються на ковзанах, серед них є дівчина у кокошнику – традиційному російському головному уборі.

Він катається з ними на ковзанах та тримаючись за руку з однією з росіянок направляється у невідомому напрямку.

На екрані з'являється повідомлення: "На Землі ще є місце, де ти можеш залишатися собою", на тлі якого звучить російська музика.

Користувачі соцмереж жартують:

Це знімає країна Мойсеєва та Лазарєва, Володіна та Жириновського.

Чоловіків відправили на "невійну", а жінки обслуговують туристів з Америки, мабуть, це хотіли сказати автори.

А російські жінки цікаво з нетерпінням чекатимуть таких знайомств для переїзду в штати, що загнивають?

Це реклама секс-туризму чи традиційних цінностей? Інтерсекс як потрапив до цього списку? Це вроджена варіація хромосом, лол. Безграмотна нісенітниця

Послання таке, секс туризм у рашку ще працює

Раніше росіяни, які мігрували до Європи, пожартували зі своїх земляків, що вірять, що життя у ЄС нестерпне.

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