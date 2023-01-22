Волосся у каналізації: 4 способи швидкого очищення стоків у ванній

Засмічення у ванній кімнаті однозначно не можна назвати приємним видовищем: почистити злив у ванній від волосся буває досить проблематично через воду, що накопичилася, і жахливого запаху каналізації. Щоб уникнути неприємностей, пов'язаних із виникненням засмічення та неможливістю зливу води, рекомендуємо користуватися сіточкою. Але що робити, якщо засмічення вже утворилося? Ми зібрали поради допоможуть швидко позбутися проблеми.

Вантуз

При засміченні почистити ванну від волосся можна за допомогою вантуза. Робиться це досить просто:

Щільно прикладіть гумову насадку до зливу, щоб присоска повністю закривала його.

Налийте води у ванну так, щоб кінець насадки був занурений у воду.

Протягом кількох хвилин робіть інтенсивні, поступальні рухи ручкою вантуза вгору-вниз.

Сантехнічний трос

Заведіть вдома трос – він допоможе самостійно впоратися з найскладнішими засміченнями без виклику сантехніка додому. Тросик являє собою спіралеподібний дріт з ручкою. таким тросом можна прочистити трубу завдовжки до 9 метрів.

Кінець троса вставляємо в злив і повільно обертаємо ручку, одночасно обережно проштовхуючи інструмент уперед. трос захоплює сміття невеликими гачками та видаляє його.

Тільки-но ви відчули напругу в тросі, це означає, що на шляху інструмента виникло сильне засмічення.

Смикніть трос кілька разів назад і вперед і витягніть його повністю.

Єдиний недолік цього методу – брудна робота та вкрай неприємний запах. Трос можна зробити із пластикової пляшки, але простежте, щоб витки не були надто тонкими, а сам пластик має бути міцним.

Хімічні засоби

Мас-маркет пропонує безліч засобів для прочищення металевих та пластикових труб. Підбирайте порошок, концентрат, гель або рідину відповідно до свого бюджету та переваг. Найпопулярніші – "крот", "тирет", "доместос". Час дії засобу – від 30 хвилин до двох годин, залежно від якості.

Порошок засипають у зливний отвір, заливають склянкою теплої води. Після часу, вказаного в інструкції, пустіть гарячу (якщо саме така зазначена на упаковці) воду і трохи зачекайте. Простежте, щоб в інтрукції засобу значилося, що воно розчиняє волосся та шерсть і його можна використовувати для тих чи інших видів труб.

Такі препарати токсичні, тому працюйте у гумових рукавичках та не вдихайте пари засобу. перевага використання даного методу – естетичність та відсутність неприємного запаху.

Народні засоби

Якщо немає змоги придбати спеціальні хімічні розчинники, можна прочистити трубу за допомогою підручних засобів.

Пролийте трубу окропом. Висока температура може розчинити мило або жир, які скріплюють грудку з волосся. Закип'ятіть воду в чайнику, а потім акуратно вилийте її в слив. Через кілька хвилин пролийте ванну звичайною водою та подивіться, чи вдалося змити засмічення.

Використовуйте соду та оцет . Дані речовини здатні повністю роз'їсти сміття і волосся, що скупчилося в трубі, ліквідувавши засмічення. Спочатку розігрійте труби гарячою водою. Потім висипте 1/3 пачки соди на стік. За хвилин 15 залийте туди окріп. Щоб підсилити ефект, замість води використовуйте оцет – половини столової склянки цілком достатньо.

. Дані речовини здатні повністю роз'їсти сміття і волосся, що скупчилося в трубі, ліквідувавши засмічення. Спочатку розігрійте труби гарячою водою. Потім висипте 1/3 пачки соди на стік. За хвилин 15 залийте туди окріп. Щоб підсилити ефект, замість води використовуйте оцет – половини столової склянки цілком достатньо. Розчин соди та солі . Це також ефективний метод, який допоможе розчинити волосся у сливі. Для цього змішайте склянку соди і солі в пропорції 1:1, потім залийте суміш окропом в посудину 500 мл. Вилийте суміш у злив і залиште на ніч. Уранці промийте ванну гарячою водою.

. Це також ефективний метод, який допоможе розчинити волосся у сливі. Для цього змішайте склянку соди і солі в пропорції 1:1, потім залийте суміш окропом в посудину 500 мл. Вилийте суміш у злив і залиште на ніч. Уранці промийте ванну гарячою водою. Кока Кола. Хоча Кола і не розчиняє волосся, вона цілком може видалити скупчення жиру та бруду на оболонці труби. Вилийте у ванну дволітрову пляшку газованої води, а потім зачекайте дві години. Після цього промийте злив гарячою водою.

Нагадаємо, UAportal розповів як правильно прати і сушити термобілизну, щоб не зіпсувати її. Ви можете обрати ручне або машинне прання, проте дотримуватися обов'язкових правил.

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