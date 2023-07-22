Питання в ціні: Зеленський пояснив, чому контрнаступ просувається повільно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно. Зокрема, питання в ціні перемоги.

Про це він повідомив по відеозв'язку на Aspen Security Forum. Президент зазначив, завжди хочеться швидких перемог, проте основне питання в ціні.

"Тому давайте не будемо буквально кидати людей під танки. Сплануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики та наші розвідники", – сказав Володимир Зеленський.

Також він розповів, що спочатку початок контрнаступу ЗСУ було заплановано на весну. Проте його тоді не розпочали через нестачу боєприпасів та підготовлених бригад, які могли б застосувати певні види озброєння. У результаті затримка дала час ворогу замінувати всі наші землі та вибудувати декілька ліній оборони, що також сповільнило контрнаступ.

"Це не скарга, нам дійсно бракувало обладнання для розмінування. Зараз нам допомагають, хотілося б подякувати союзникам: президенту Байдену, Конгресу, США, нашим партнерам у Європі", – пояснив Зеленський.

За його словами, Україна проявляла обережність у наступальних діях, тому що ми не хотіли втрачати наших людей та обладнання. Проте незабаром наступальні дії наберуть потрібний хід, адже "ми вже проходимо через мінні локації та розміновуємо ці території".

Президент Зеленський додав, що вірить у перемогу України, оскільки вже було звільнено частину наших територій.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у понеділок, 17 липня, розповіла, що ЗСУ за час наступу звільнили понад 30 кв.км території на Бахмутському напрямку.

Бійці з 228-го батальйону 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ показали, як вистежили з дрона окупантів, що на східному напрямку фронту облаштовували бетонні перешкоди, їх ворог називає "зуби дракона". Проте наші воїни підірвали ворожу будівельну техніку.

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