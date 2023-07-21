Бійці 127-ї бригади влаштували ''пекельний приліт'' росіянам, які встановлювали ''зуби дракона'' (відео)

Воїни з 228-го батальйону 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ вистежили з дрона росіян, що на східному напрямку фронту облаштовували бетонні перешкоди, які вони називають "зуби дракона".

Оператори дрона навели БПЛА на ворожий екскаватор та гранатою завадили йому й надалі робити укріплення.

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Відео підриву ворожої будівельної техніки опубліковано на сторінці бригади у Фейсбуці.

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"Продовжуємо спротив на сході України, знищуємо всю ворожу присутність! Ворог вирішив збудувати укріплення, але за допомогою нашого ударного дрона, лишився без техніки та водія", – так воїни 127-ї бригади прокоментували це відео.

Довідково: "Зуби дракона" – це назва польових фортифікаційних споруд, які Росія будує на захоплених в Україні територіях. Ці споруди являють собою залізобетонні блоки, які встановлюються на відстані один від одного і з'єднуються між собою за допомогою дротів. "Зуби дракона" призначені для того, щоб ускладнити просування українських військ і техніки.

Росіяни почали будувати "зуби дракона" в Україні ще у 2014 році, після анексії Криму. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія продовжила будівництво цих споруд.

"Зуби дракона" є ефективним засобом протитанкової оборони. Вони також можуть бути використані для створення перешкод для руху піхоти і бронетехніки. Однак, "зуби дракона" не є абсолютною перепоною. Українські війська можуть подолати ці споруди, використовуючи важке обладнання або спеціальні засоби.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан".

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