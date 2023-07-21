Бойцы 127-й бригады устроили ''адский прилет'' россиянам, устанавливавшим ''зубы дракона'' (видео)

Воины из 228-го батальона 127-й отдельной бригады Сил ТРО ВСУ выследили из дрона россиян, что на восточном направлении фронта обустраивали бетонные препятствия, которые они называют "зубы дракона".

Операторы дрона навели БПЛА на вражеский экскаватор и гранатой помешали ему и дальше делать укрепление.

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Видео подрыва вражеской строительной техники опубликовано на странице бригады в Facebook.

Видео дня

"Продолжаем сопротивление на востоке Украины, уничтожаем все враждебное присутствие! Враг решил построить укрепление, но с помощью нашего ударного дрона остался без техники и водителя", — так воины 127-й бригады прокомментировали это видео.

Справка: "Зубы дракона" – это название полевых фортификационных сооружений, которые Россия строит на захваченных в Украине территориях. Эти постройки представляют собой железобетонные блоки, которые устанавливаются на расстоянии друг от друга и соединяются между собой с помощью проводов. "Зубы дракона" предназначены для того, чтобы усложнить продвижение украинских войск и техники.

Россияне начали строить "зубы дракона" в Украине еще в 2014 году, после аннексии Крыма. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжила строительство этих сооружений.

"Зубы дракона" являются эффективным средством противотанковой обороны. Они также могут использоваться для создания препятствий для движения пехоты и бронетехники. Однако "зубы дракона" не являются абсолютной преградой. Украинские войска могут преодолеть эти постройки, используя тяжелое оборудование или специальные средства.

Напомним, вблизи поселка Зайцевое Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан".

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