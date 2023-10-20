Вісім секретів краси східних красунь, які можна застосовувати в домашніх умовах

Східні красуні ефективно застосовують рецепти природної краси, без зайвих зусиль завойовуючи оточуючих своєю природною привабливістю. Деякі секрети краси легко впровадити у щоденний догляд за собою.

Про це пише ТСН.

Кефірні маски для волосся

Нанесення кефіру на волосся і витримування його протягом 10 хвилин подарує вам густі та об'ємні локони. Рекомендується використовувати домашній кефір, замість магазинного, з молока та закваскою.

Природне фарбування

Багато східних красунь мають чорне волосся, досягаючи насиченого кольору, використовуючи басму або хну. Тримати фарбу на волоссі слід від 5 хвилин до 8 годин, а змивати звичайною водою, а не шампунем.

Дорогоцінні олії

Арабські жінки часто використовують арганову олію для догляду за волоссям, обличчям та тілом. Додавання кількох крапель цієї олії до шампуню робить волосся слухняним і гладеньким. Крім того, арганова олія має високий вміст вітаміну Е, який сприяє здоров'ю шкіри.

Трояндова вода

Трояндова вода використовується як природна альтернатива парфумам. Вона допомагає освіжити шкіру обличчя, зробити її ніжною на дотик та знизити почервоніння та висипання.

Маска з куркуми

Куркума відома своїми корисними властивостями, і арабські красуні застосовують маску, яку легко приготувати вдома. Вона включає в себе борошно, молоко та куркуму, які, сумішуючи, наносяться на обличчя, залишають на півгодини та потім змивають.

Лимон як засіб для вирівнювання тону шкіри

Лимон вважається найкращим засобом для вирівнювання шкіри та надання їй сяйва. Арабські жінки застосовують його один раз на тиждень, ніжно протираючи половиною лимона обличчя перед сном.

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Хаммам

Хаммам, традиційний арабський спа-процес, має багато корисних властивостей для оздоровлення організму. Він сприяє поліпшенню кровообігу, очищенню пор від токсинів, полегшенню болю в суглобах та зменшенню зайвої ваги. Щоб доглянути за шкірою, після хаммаму можна використовувати натуральний кавовий скраб.

Ці арабські та східні секрети краси допомагають жінкам залишатися привабливими та доглянутими натуральним шляхом.

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