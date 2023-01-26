Не встиг зустрітись з діаспорою в Таїланді: Тищенка виключили зі 'Слуги народу'

26 січня стало відомо, що народний депутат, заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вирушив у Таїланд. Нагадаємо, відповідно до рішення РНБО народні депутати та інші чиновники можуть покидати територію країни під час воєнного стану лише у службові відрядження.

Про знаходження Тищенка у Таїланді повідомило посольство України у Фейсбуці. "Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", – зазначається у публікації дипустанови.

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Зазначається, що захід відбудеться 27 січня о 16.30 в готелі "Novotel" у Бангкоку. Коли ж українці поцікавилися у посольства, "що пан депутат робить в Таїланді" та з якою місією туди прибув, у дипустанові зауважили, що "всі запитання стосовно деталей візиту депутата можна буде йому задати особисто під час зустрічі".

Тим часом українців здивував такий закордонний вояж нардепа.

Ось що вони пишуть у соцмережах:

Позор! Поки хлопці на війні і захищають Україну, ви без сорому виїхали за кордон в Таїланд, під виглядом робочої поїздки, ЗА ГРОШІ держави, а саме податків громадян України і загораєте під сонцем!!!!

Взагалі за що зараз звичайні хлопці воюють? Щоб ось такі дядьки відпочивали?

Гарне прикриття "слуги" зробили для колі-катлєти.

Як подорожується, доки в Україні війна? МЗС, Кулеба, зверніть увагу, виборці дуже вимагають livestream для цього заходу.

Виборці пана Тищенка дуже сумують за ним в бомбосховищах і хочуть перевірити, чи бува він не згорів … на роботі.

Пункт Незламності відкриє?

Пан Тищенко, а у вас офіційне відрядження в Таїланд? Підписане Стефанчуком? Яка мета відрядження?

Тра@тись приїхав ваш пан, Стефанчук не влазить в ліжко

Так написано ж - "зустріч з виборцями". Працює тов.Тищенко, в поті чола працює. Після героїчної оборони Ужгорода зараз з виборцями хоче зустрітись. Нормуль.

От як він так вміє пробивати дно ще глибше

Хороший і доцільний захід під час війни. І гості цікаві А за який кошт оцей кардібалєт? За державний?

Считаю, шо це прорив на дипломатичному фронті !

Шановні співгромадяни! Не вірте!! Вам сказали що до вас завітає "Коля-мітбол", але насправді до вас їде "Коля-катлєта"! Будьте обачні!!

А побити його також можна буде?

Робимо ставки, через скільки часу Посольство прибере допис і скаже, що це п‘яний СММник написав, а вони ні сном ні духом. І катлєта дасть інтерв’ю на хромаку)

МЗС України це що за знущання над здоровим глуздом і совістю?

Кидає доля Колю Не може така свідома людина з‘єб*тися на відпочинок в Тайланд.

Не і наче поїхав домовлятись про реекспорт танків Оплот.

Пропав Таїланд!

От ви стібетесь , а може людина тяжко працює в Таїланді в поті чола.

Виїхав напевно за програмою шлях як волонтер )

Дякуємо за таку можливість! Одне лише питання, Коля буде як завжди в камуфляжі? А хто оборонятиме славетне місто-герой Мукачево?

Панове дипломати! Зробіть з нього там Колінду. Ну, або Люсінду. Там же це люблять, вміють, практикують

На цю подію вже відреагували у "Слузі народу". Спочатку голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія написав у Телеграмі: "Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень:

1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції.

3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу".

Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що".

Потім голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Тимщенка виключили з партії: "Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії".

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Оновлено о 17:15:

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці повідомив, що "Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав".

"Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - додав він.

Нагадаємо, 23 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо процедури виїзду чиновників, представників правоохоронних органів та інших посадовців за кордон під час війни.

"Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - заявив він.

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