Не успел встретиться с диаспорой в Таиланде: Тищенко исключили из 'Слуги народа'

26 января стало известно, что народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд. Напомним, согласно решению СНБО народные депутаты и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения только в служебные командировки.

О нахождении Тищенко в Таиланде сообщило посольство Украины в Фейсбуке. "Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", – отмечается в публикации дипучреждения.

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Мероприятие состоится 27 января в 16.30 в гостинице "Novotel" в Бангкоке. Когда украинцы поинтересовались у посольства, "что господин депутат делает в Таиланде" и с какой миссией туда прибыл, в дипучреждении отметили, что "все вопросы относительно деталей визита депутата можно будет ему задать лично во время встречи".

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Тем временем украинцев удивил такой заграничный вояж нардепа.

Вот что они пишут в соцсетях:

Позор! Пока ребята на войне и защищают Украину, вы без стыда уехали за границу в Таиланд, под видом рабочей поездки, ЗА ДЕНЬГИ государства, а именно налогов граждан Украины и загораете под солнцем!!!!

Вообще, за что сейчас обычные ребята воюют? Чтобы вот такие дяди отдыхали?

Хорошее прикрытие "слуги" сделали для коли-катлеты.

Как путешествует, пока в Украине война? МИД, Кулеба, обратите внимание, избиратели очень требуют livestream для этого мероприятия.

Избиратели господина Тищенко очень скучают по нему в бомбоубежищах и хотят проверить, случайно ли он не сгорел… на работе.

Пункт Несокрушимости откроет?

Господин Тищенко, а у вас официальная командировка в Таиланд? Подписанное Стефанчуком? Какова цель командировки?

Тратиться приехал ваш господин, Стефанчук не влезает в кровать

Так написано же – "встреча с избирателями". Работает тов.Тищенко, в поте лица работает. После героической обороны Ужгород сейчас с избирателями хочет встретиться. Нормуль.

Вот как он так умеет пробивать дно еще глубже

Хорошее и целесообразное мероприятие во время войны. И гости интересны А за какие средства этот кардибалет? За государственный?

Считаю, что это прорыв на дипломатическом фронте!

Уважаемые сограждане! Не верьте!! Вам сказали, что к вам придет "Коля-митбол", но на самом деле к вам едет "Коля-катлета"! Будьте осмотрительны!!

А избить его тоже можно будет?

Делаем ставки, через какое время Посольство уберет сообщение и скажет, что это пьяный СММник написал, а они ни сном ни духом. И котлета даст интервью на хромаке)

МИД Украины это что за издевательство над здравым смыслом и совестью?

Бросает судьба Колю Не может такой сознательный человек съехаться на отдых в Тайланд.

Не словно поехал договариваться о реэкспорте танков Оплот.

Пропал Таиланд!

Вот вы стегаетесь, а может человек тяжело работает в Таиланде в поте лица.

Выехал наверняка по программе путь волонтер )

Спасибо за такую возможность! Один только вопрос, Коля будет как обычно в камуфляже? А кто будет защищать знаменитый город-герой Мукачево?

Господа дипломаты! Сделайте из него там Колинду. Ну, или Люсинду. Там же это любят, умеют, практикуют

На это событие уже отреагировали в "Слуге народа". Сначала глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия написал в Телеграмме: "Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений:

1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа".

2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.

3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа".

Уверен, никому не нужно объяснять, за что".

Затем глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Тимщенко исключили из партии: "Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии".

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Напомним, 23 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о процедуре выезда чиновников, представителей правоохранительных органов и других чиновников за границу во время войны.

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - заявил он.

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